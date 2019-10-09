https://static.news.ru/photo/d5d5b90a-eabf-11e9-a8d2-fa163e074e61_660.jpg Апти Алаудинов Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов посоветовал «бессовестным псевдожурналистам» прятаться после публикации слухов о его якобы участии в заговоре против главы республики Рамзана Кадырова. Похожее заявление сделал глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов.

За последние годы, если я не появлялся буквально пару недель в СМИ, автоматически про меня говорили: задержали, избили, убили, да что угодно. Но в этот раз некоторые бессовестные псевдожурналисты про меня пишут, что я якобы участвовал в каком-то заговоре, что само по себе смешно для любого человека, который меня знает лично, — написал Алаудинов в Instagram.

Там же первый замначальника МВД по Чеченской республике выложил видеоролик, где он сидит на диване на фоне совместного снимка с Рамзаном Кадыровым.

Этих уродов, которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести, так что, шайтаны, ищите себе место, где спрятаться, — продолжил Алаудинов.

Глава администрации Урус-Мартановского района Чечни Валид Абдурешидов, об участии которого в заговоре против Кадырова также говорилось ранее, заявил, что авторы провокационных материалов «будут призваны к ответу за необъективную информацию».

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов назвал слухами информацию о подготовке отравления Рамзана Кадырова. Он отказался давать комментарий по этому вопросу.

СМИ сообщили, что покушение на главу республики готовили мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, глава Урус-Мартана Валид Абдурешидов и первый замглавы МВД Апти Алаудинов. Последний, как утверждалось, якобы был задержан для допроса.