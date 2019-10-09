Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов посоветовал «бессовестным псевдожурналистам» прятаться после публикации слухов о его якобы участии в заговоре против главы республики Рамзана Кадырова. Похожее заявление сделал глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов.
За последние годы, если я не появлялся буквально пару недель в СМИ, автоматически про меня говорили: задержали, избили, убили, да что угодно. Но в этот раз некоторые бессовестные псевдожурналисты про меня пишут, что я якобы участвовал в каком-то заговоре, что само по себе смешно для любого человека, который меня знает лично, — написал Алаудинов в Instagram.
Там же первый замначальника МВД по Чеченской республике выложил видеоролик, где он сидит на диване на фоне совместного снимка с Рамзаном Кадыровым.
Этих уродов, которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести, так что, шайтаны, ищите себе место, где спрятаться, — продолжил Алаудинов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ассалам 1алейкум уважаемые друзья! Я очень сильно удивлён действиями некоторых (так называемых журналистов), которые вот уже второй день пишут про меня разные гадости. Действительно за последние годы , если я не появлялся буквально пару недель в сми, автоматически про меня говорили : задержали, избили, убили да что угодно. Но в этот раз некоторые бессовестные псевдожурналисты про меня пишут, что я якобы участвовал в каком то заговоре, что само по себе смешно для любого человека который меня знает лично. Люди которые пишут эти глупости, грязные шайтаны всегда пытавшиеся видеть разлад в команде Кадырова, что к великой радости им никогда не удавалось и вряд ли удастся. Даже если я был бы уже мёртв, и в этом случае меня понесли бы кладбище как члена команды Кадырова. Этих уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести, так что шайтаны ищите себе место где спрятаться. Ну и в завершении конечно же хочу сказать: моя жизнь полностью посвящена пути АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА и я говорю АХМАТ СИЛА АЛЛАХУ АКБАР. @za_kadyrova_95eng#алаудинов#команда#кадырова#чечня#грозный#АХМАТ#СИЛА#АЛЛАХУАКБАР#
Глава администрации Урус-Мартановского района Чечни Валид Абдурешидов, об участии которого в заговоре против Кадырова также говорилось ранее, заявил, что авторы провокационных материалов «будут призваны к ответу за необъективную информацию».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ассаламу алайкум, друзья! В последние дни мы являемся свидетелями разных провокационных публикаций в различных социальных сетях! Авторы данных публикаций преследуют цели поставить под сомнение мою приверженность и преданность верному пути Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.( Дала г1азот къобал Дойла Цуьнан) Я ответственно заявляю, что авторы любых провокационных материалов, будут призваны к ответу за необъективную информацию, распространяемую в целях подвергнуть под сомнение курс Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова или любого члена команды, основанной Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым! Я во всеуслышание заявляю, что являюсь преданным членом команды, поддерживаю и буду поддерживать политику Главы Региона, Лидера чеченского народа Рамзана Ахматовича Кадырова! Я был , есть и буду всегда на ПУТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЧР ГЕРОЯ РОССИИ АХМАТА- ХАДЖИ КАДЫРОВА!! АХМАТ-СИЛА !!!! АЛЛАХУ АКБАР!!!
Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов назвал слухами информацию о подготовке отравления Рамзана Кадырова. Он отказался давать комментарий по этому вопросу.
СМИ сообщили, что покушение на главу республики готовили мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, глава Урус-Мартана Валид Абдурешидов и первый замглавы МВД Апти Алаудинов. Последний, как утверждалось, якобы был задержан для допроса.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен