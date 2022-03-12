«Новая жизнь»: замглавы «Аэрофлота» Панов уволился и покинул Россию

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и уехал из России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Причину этого решения топ-менеджер не раскрыл.

Уехали из России. Ушёл из «Аэрофлота». Старая жизнь закончилась, —написал Панов.

В авиакомпании Андрей Панов проработал четыре года. До «Аэрофлота» он работал в международной консалтинговой компании Bain, а перед этим — корреспондентом в газете «Ведомости».

Ранее о своей отставке объявил Михаил Полубояринов, возглавлявший с конца 2020 года российскую авиагруппу «Аэрофлот» (в холдинг помимо одноимённой авиакомпании входят «Победа» и «Россия»). Управленец перейдёт в «Почту России», а в должности гендиректора его заменит глава «России» Сергей Александровский, недавно назначенный заместителем гендиректора группы.

Также о своём увольнении сообщил генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков. В письме сотрудникам авиакомпании он заявил, что решил уйти из компании, чтобы заняться развитием других проектов, где в текущих условиях «сможет принести больше пользы».