Андрей Калмыков заявил об уходе с поста гендиректора лоукостера «Победа»

Генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков заявил о решении уйти из компании, передаёт РИА Новости. В письме сотрудникам авиакомпании он заявил, что намерен заняться развитием других проектов, где в текущих условиях «сможет принести больше пользы».

Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно, — сказано в обращении Калмыкова.

При этом топ-менеджер отметил, что компания абсолютно устойчива, на её счетах находится рекордный объём денежных средств, кредитные обязательства отсутствуют.

Ранее стало известно, что российский лоукостер «Победа» отменил все полёты в Европу, пассажирам, купившим билеты, оформляется автоматически полный возврат денег. До этого о приостановке полётов в Европу сообщила российская авиакомпания «Аэрофлот». На такой шаг в компании пошли после введения ограничений против РФ.

Отменила рейсы в Европу и авиакомпания S7. Её руководство взяло двухнедельную паузу после того, как закрыли воздушное пространство для российских авиаперевозчиков власти Польши и Чехии. Под отмену попали рейсы в 16 городов.

27 февраля стало известно, что ЕС запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов.