Глава Аэрофлота оставил свой пост

Попавший под западные санкции Михаил Полубояринов, возглавлявший с конца 2020-го года крупнейшую российскую авиагруппу «Аэрофлот» (в холдинг помимо одноименной авиакомпании входят "Победа и "Россия"), решил уйти в отставку, пишет РБК, ссылаясь на собственный источник. По информации издания он перейдет работать в "Почту России", а заменит его глава авиакомпании "Россия" Сергей Александровский, недавно назначенный заместителем гендиректора группы.

В компании подтверждают, что Сергей Александровский назначен на должность заместителя гендиректора «Аэрофлота» в целях усиления команды для координации антикризисных мероприятий. Документами об иных управленческих решениях «Аэрофлот» не располагает, — рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

Сергей Александровский уже фактически работает в статусе и.о. гендиректора «Аэрофлота». Тем временем, о назначении Михаила Полубояринова заместителем гендиректора «Почты России» Максима Акимова может быть объявлено уже в ближайшее время, уточняется в источнике.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании планируют вернуть часть самолётов лизингодателям, сообщил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Он добавил, что перевозчики сами решат, какие именно лайнеры вернуть.