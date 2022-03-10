«Часть флота будет возвращена»: Росавиация ответила лизингодателям ЕС

Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолётов лизингодателям, сообщил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что перевозчики сами решат, какие именно лайнеры вернуть.

Часть флота будет возвращена, — сказал он.

Кудинов добавил, что около 180 самолётов зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов в конце февраля. Это в том числе лайнеры авиакомпаний «Победа», Utair, «Россия» и «Ижавиа». В российский реестр также переведены новейшие самолёты «Аэрофлота» Airbus A350. При этом ситуацию с техобслуживанием и ввозом запасных деталей планируется решить в том числе через реэкспорт комплектующих.

На фоне спецоперации на Украине ЕС запретил 27 февраля воздушным судам из РФ пролетать над территорией своих стран. К тому же Европа отказалась от поставок, лизинга, технического обслуживания и страхования российских самолётов, которые составляют большинство авиапарка страны. Соответствующие контракты должны быть расторгнуты до 28 марта. После этого российские авиакомпании начали сталкиваться с попытками арестов самолётов при международных полётах.