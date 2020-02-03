https://static.news.ru/photo/e61930d0-46a4-11ea-ae48-fa163e074e61_660.jpg Константин Котов Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек заявил о необходимости смягчить приговор активисту Константину Котову, который был осуждён по делу о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

Об этом сообщил адвокат Котова Сергей Голубок. По его словам, Коржинек указал на то, что наказание активисту «нельзя признать законным», так как суд, несмотря на то, что якобы учёл отсутствие судимости и оказание материальной помощи родителям-пенсионерам в качестве смягчающих обстоятельств, назначил срок заключения, приближенный к максимально возможному. Кроме того, судом апелляционной инстанции не была дана «должная оценка отсутствию в приговоре надлежащей мотивации размера срока лишения свободы», передаёт РБК .

При таких обстоятельствах назначенное Котову наказание нельзя признать законным и обоснованным ввиду его чрезмерной суровости, — заявил замгенпрокурора.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову. Об этом говорится в определении суда.