26 сентября 2025 в 08:11

Заменил картошку одним фруктом — теперь курицу запекаю только так: не рецепт, а волшебство

Курица, запеченная с яблоками, представляет собой удивительное блюдо, которое сочетает нежность мяса и фруктовую сладость. Этот способ приготовления раскрывает новые грани вкуса привычных ингредиентов и делает курицу невероятно сочной. Сочетание птицы и яблок создает гармоничный вкусовой букет, который никого не оставляет равнодушным.

Для приготовления потребуется: 1 курица весом 1,5–2 кг, 4-5 кисло-сладких яблок, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 50 мл растительного масла, соль, перец и прованские травы по вкусу. Курицу натирают смесью соли, перца и трав. Яблоки и лук нарезают крупными дольками. Готовят маринад из меда, горчицы, измельченного чеснока и масла. Форму для запекания смазывают маслом, выкладывают яблоки и лук, сверху размещают курицу. Поливают маринадом и запекают в разогретой до 180 градусов духовке 1–1,5 часа. Секрет успеха заключается в использовании кисло-сладких яблок — они сохраняют форму при запекании и дают приятную кислинку. Важно периодически поливать курицу выделившимся соком для образования румяной корочки. Подают блюдо сразу после приготовления, украсив свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

