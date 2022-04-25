Замдиректора школы в Хабаровске напал на ученицу за отсутствие «сменки»

Замдиректора школы в Хабаровске схватил ученицу за волосы в коридоре из-за отсутствия сменной обуви, сообщает «360». Произошедшее попало на видео. Мать девятиклассницы рассказала, что мужчина не первый раз вступает в конфликт с её дочерью.

В ноябре и апреле были конфликты из-за того, что у неё слишком короткая юбка. Осенью он хватал её за шею и водил к завучу, на что получил ответ, что внешний вид у девочки вполне нормальный. В апреле он требовал от дочери, чтобы она нагнулась, чтобы посмотреть, короткая у неё юбка или нет, — рассказала женщина.

Тогда она ничего не сделала, но в этот раз написала заявление в полицию. Сотрудник школы, по её словам, в ответ на это стал кричать, чтобы девочку перевели в другое учебное заведение. Собеседница издания собиралась перевести дочь на дистанционное обучение, но в управлении образования пообещали уволить агрессивного заместителя и выпустить приказ о дисциплинарном взыскании с директора школы.

Извинений семья не получила, дело из полиции передали в Следственный комитет. Девочка нормально себя чувствует физически, но не очень хорошо морально.

Ранее в городе Ачинске Красноярского края уволили учительницу, которая унижала школьницу. Только после вмешательства детского омбудсмена администрация школы, психолог и специалисты управления образования обратили внимание на проблему.