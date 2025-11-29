Закусочные шампиньоны с крабовыми палочками и сыром дор-блю — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Когда хочется удивить гостей по-настоящему изысканной закуской, которая составит конкуренцию даже красной икре, эти шампиньоны с крабовыми палочками и сыром дор-блю станут идеальным решением. Сочетание нежных грибов, сладковатых крабовых палочек и пикантного сыра с голубой плесенью создает удивительно гармоничный вкус, который идеально раскрывается с игристым вином. В отличие от икры, которая многим кажется слишком простой и предсказуемой, эта закуска предлагает сложную палитру вкусов и текстур. Она выглядит по-ресторанному элегантно, но готовится настолько просто, что с ней справится даже начинающий кулинар.

Для приготовления вам понадобится: 15-20 крупных шампиньонов, 200 г крабовых палочек, 100 г сыра дор-блю, 100 г сливочного сыра, 2 ст.л. майонеза, пучок укропа, соль и перец. Шампиньоны аккуратно разберите на шляпки и ножки. Ножки мелко порубите и смешайте с измельченными крабовыми палочками, размягченным сыром дор-блю, сливочным сыром, майонезом и укропом. Посолите и поперчите по вкусу. Шляпки шампиньонов посолите изнутри и заполните приготовленной начинкой. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 180°C 15-20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими, украсив веточками укропа. Идеальная пара — охлажденное шампанское или белое вино.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».