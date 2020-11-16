Законопроекты об изъятии детей отозваны из парламента

https://static.news.ru/photo/a02583c0-2804-11eb-92e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Инициаторы поправок об ограничении внесудебного изъятия детей из семей отозвали свои законопроекты. Их отправят на доработку, сообщил один из авторов инициатив сенатор Александр Башкин.

По его словам, предложения сначала обсудят с экспертами.

Обсудили, приняли решение: отзываем их для доработки и дальнейшего внесения уже единого документа, — цитирует Башкина РИА Новости.

Как пояснила соавтор идеи сенатор Елена Мизулина, решение отозвать законопроекты о защите прав семьи вызвано «острыми дискуссиями, развернувшимися в обществе и парламенте».

Она уточнила, что на базе Совфеда будет создана рабочая группа для проведения согласований и подготовки обобщённого варианта документа, который позволит «защитить семьи от неправомерного вмешательства».

Ранее представители обеих палат Совета Федерации разработали два альтернативных пакета поправок. В Госдуму инициативу внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

В первом законопроекте предполагается, что вопрос об изъятии детей должен находиться в компетенции суда и рассматриваться в закрытом режиме. В предложении сенаторов допускалось принудительно разлучать детей с родителями только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

Однако предложения вызвали массу противоречивых отзывов. Как писал NEWS.ru, в Общественной палате законопроект об органах опеки назвали «фабрикой по отъёму детей».