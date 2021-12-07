Законопроект о семейно-бытовом насилии не будут вносить в Госдуму
Законопроект о профилактике бытового насилия не нашёл одобрения у обсуждавших его сторон
Александр Чеков
Александр Чеков
18:34, 07 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Законопроект о профилактике бытового насилия не устроил все договаривающиеся стороны. Его не станут вносить в Госдуму в осеннюю сессию, которая закончится 22 декабря. Об этом сообщила РИА Новости вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Текущая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия так и не нашла одобрения у всех обсуждавших её сторон, — заявила она.
Однако мнения участников обсуждения разделились практически на две противоположные позиции. Часть людей оказалась вообще против принятия закона, другие же, наоборот, выступают за усиление мер противодействия семейно-бытовому насилию.
Принято решение не вносить законопроект в Госдуму в осеннюю сессию и продолжить работу по поиску компромисса, — резюмировала она.
Ранее депутат Госдумы предыдущего, VII созыва Оксана Пушкина заявила, что защитить от домашнего насилия может только соответствующий законопроект. Он готов и проработан, но до сих пор не принят Госдумой.
Также она рассказала, что в России нет объективной статистики жертв семейного насилия. Россия никогда не участвовала в международных исследованиях, посвящённых женской смертности в результате семейно-бытовых конфликтов.