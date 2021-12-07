Законопроект о семейно-бытовом насилии не будут вносить в Госдуму

Законопроект о профилактике бытового насилия не устроил все договаривающиеся стороны. Его не станут вносить в Госдуму в осеннюю сессию, которая закончится 22 декабря. Об этом сообщила РИА Новости вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Текущая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия так и не нашла одобрения у всех обсуждавших её сторон, — заявила она.

Однако мнения участников обсуждения разделились практически на две противоположные позиции. Часть людей оказалась вообще против принятия закона, другие же, наоборот, выступают за усиление мер противодействия семейно-бытовому насилию.

Принято решение не вносить законопроект в Госдуму в осеннюю сессию и продолжить работу по поиску компромисса, — резюмировала она.

Ранее депутат Госдумы предыдущего, VII созыва Оксана Пушкина заявила, что защитить от домашнего насилия может только соответствующий законопроект. Он готов и проработан, но до сих пор не принят Госдумой.

Также она рассказала, что в России нет объективной статистики жертв семейного насилия. Россия никогда не участвовала в международных исследованиях, посвящённых женской смертности в результате семейно-бытовых конфликтов.