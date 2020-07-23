Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесён в Госдуму

https://static.news.ru/photo/caa1c2e2-ccee-11ea-866f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по госстроительству.

Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения «дачной амнистии» на пять лет — до 1 марта 2026 года, — говорится в сообщении.

Авторами законопроекта являются вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

NEWS.ru писал, что Росреестр получил от граждан обращения о продлении «дачной амнистии» из-за пандемии коронавируса. Она заканчивается 1 марта 2021 года. До этого времени россияне могут оформить земельные участки в собственность по упрощённой схеме.

По закону о «дачной амнистии», площадь присоединяемой земли не может превышать минимальный размер земельного участка, который установлен администрацией региона. Присоединяемая часть не может превышать 10% площади законно приобретённого участка, если минимальный размер не оговорён. «Дачной амнистией» можно воспользоваться, если земля используется более 15 лет. Территория не должна никому принадлежать и не быть предметом спора с соседями.