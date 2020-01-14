https://static.news.ru/photo/95303fc0-36ef-11ea-a3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о новой системе пенсионных накоплений может быть внесен в правительство в марте 2020 года. Он предусматривает введение системы гарантированного пенсионного плана, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он уточнил, что на данном этапе завершён сбор предложений по доработке документа. Сейчас идёт их анализ, после чего будет представлена обновлённая редакция текста.

Наша цель — создать удобную систему добровольных пенсионных накоплений, предусматривающую наличие государственных гарантий и налоговых льгот, — цитирует Моисеева ТАСС.

Он подчеркнул, что в рамках прошедшего общественного обсуждения первой редакции законопроекта разработчикам было важно услышать мнение и предложения профессионального и экспертного сообществ. Помимо этого, были проведены рабочие встречи с представителями работодателей, независимых пенсионных фондов, отраслевых ассоциаций и общественных организаций.

Новый вид системы накопительной пенсии министерство финансов и Банк России представили в конце октября 2019 года. Как писал NEWS.ru, по новой схеме после завершения накопительной фазы человеку будет предложен выбор: забрать накопленное сразу, заплатив 13% налога, либо купить пожизненный план.