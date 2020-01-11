https://static.news.ru/photo/38644bb2-34fe-11ea-ae74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред Банка России Сергей Швецов объяснил, как будут выплачиваться деньги по новой пенсионной схеме. Об этом сообщила «Российская газета».

Он сообщил, что по новой схеме после завершения накопительной фазы человеку дадут выбор: либо забрать накопленное сразу, заплатив 13% налога, либо купить на них пожизненный план. Сергей Швецов пояснил, что пока существует только один вариант такого плана, но вскоре могут появиться и другие варианты.

С одной стороны, это даёт возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план, — привела слова первого зампреда ЦБ «Российская газета».

Он добавил, что стандартный план рассчитан от 15 до 20 лет вперёд, каждый год его будут пересматривать и продлевать на два года. Кроме того, человек сам будет выбирать, в каком фонде открыть этот план в зависимости от наиболее выгодных условий, без ограничений.

Сергей Швецов рассказал о том, что по новой схеме человек сможет передавать по наследству остатки пенсии. Если наследник находится на стадии накопления, то ему перечислят всю сумму сразу, если он уже получает выплаты, то они добавятся к его выплатам.

Издание отметило, что законопроект о гарантированном пенсионном плане, который собираются внести в Госдуму, подразумевает, что выплаты человек будет получать либо спустя 30 лет после того, как начнёт накопительную фазу, либо при достижении пенсионного возраста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Совете Федерации рассказали, почему россиянам могут снизить пенсию. По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, пенсию могут пересчитать в меньшую сторону из-за переезда человека в другой город России.