Заключённые после работы на стройках смогут раньше выйти из тюрьмы

Заключённым предоставят возможность заменить реальный срок на принудительные работы в исправительных центрах без потери возможности выйти по УДО. Соответствующий законопроект подготовил Минюст РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно действующим правилам, если заключённый переедет в исправительный центр, то право на условно-досрочное освобождение у него отодвинется. Если же он продолжит отбывать срок в колонии, то сможет раньше выйти на свободу. В том случае если у заключённого есть реальные шансы выйти по УДО, он не намерен переходить в исправительный центр.

Минюст предложил изменить ситуацию и при расчёте срока условно-досрочного освобождения учитывать весь период содержания человека под стражей.

Около 182 тысяч заключённых имеют право на замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. В исправительных центрах, создающихся при крупных предприятиях и больших стройках, они могут использовать сотовый телефон, пользоваться общественным транспортом и без сопровождения посещать магазины.

В Москве на базе крупных предприятий уже работают подобные центры. Чаще всего заключённых привлекают в сфере строительства.

Ранее стало известно, что Минюст планирует привлечь к исправительным работам всех заключённых в России, которые имеют на это право. Все, кого привлекут к работе, будут получать заработную плату. Кроме того, никого принуждать не станут.

В ведомстве уточнили, что создавать какие-то специальные учреждения для этого не потребуется, потому что в 76 регионах уже есть специализированные исправительные центры.