К 2030-му в исправработах смогут задействовать всех осуждённых

Минюст планирует привлечь к исправительным работам всех заключённых в России, которые имеют на это право. Об этом сообщили «Известия».
Ведомство
В Минюсте уточнили, что создавать какие-то специальные учреждения для этого не потребуется, потому что в 76 регионах уже есть специализированные исправительные центры. Правда, пока в них не хватает мест.
Газета пишет, что бизнес считает инициативу хорошей, но не понимает, как обеспечить на частных объектах конвоирование, охрану и качество труда осуждённых.
Эксперты призывают обеспечить гарантии соблюдения прав заключённых.
Эту идею можно поддержать, если она не будет воспроизведением ГУЛАГа, когда осуждённые работали в нечеловеческих условиях, — сказал глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.
Он отметил: чтобы исключить злоупотребления, нельзя никого заставлять работать. Также он призывает обеспечить нормальные условия работы и жизни, чтобы находиться там было комфортнее.
Ранее стало известно, что в исправительные центры на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), где будут трудиться заключённые, могут попасть до 600 человек в рамках пилотного проекта.