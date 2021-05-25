К 2030-му в исправработах смогут задействовать всех осуждённых

https://static.news.ru/photo/48979f74-8979-11e9-90b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert B. Fishman/dpa

Минюст планирует привлечь к исправительным работам всех заключённых в России, которые имеют на это право. Об этом сообщили «Известия».

Ведомство уточнило , что все, кого привлекут к работе, будут получать заработную плату. Кроме того, это будет добровольная история, никого принуждать не станут. Для тех, кто, например, примет участие в очистке Арктики, могут ввести дополнительные льготы.

В Минюсте уточнили, что создавать какие-то специальные учреждения для этого не потребуется, потому что в 76 регионах уже есть специализированные исправительные центры. Правда, пока в них не хватает мест.

Газета пишет, что бизнес считает инициативу хорошей, но не понимает, как обеспечить на частных объектах конвоирование, охрану и качество труда осуждённых.

Эксперты призывают обеспечить гарантии соблюдения прав заключённых.

Эту идею можно поддержать, если она не будет воспроизведением ГУЛАГа, когда осуждённые работали в нечеловеческих условиях, — сказал глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Он отметил: чтобы исключить злоупотребления, нельзя никого заставлять работать. Также он призывает обеспечить нормальные условия работы и жизни, чтобы находиться там было комфортнее.

Ранее стало известно, что в исправительные центры на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), где будут трудиться заключённые, могут попасть до 600 человек в рамках пилотного проекта.