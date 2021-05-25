В РЖД сообщили, сколько заключённых будет привлечено для работ на БАМ

https://static.news.ru/photo/7e3be1b0-bd77-11eb-aee6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «исправительные центры» на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), где будут трудиться заключённые, могут попасть до 600 человек в рамках пилотного проекта. Об этом сообщает РБК.

РЖД для работ на железнодорожных сетях Дальнего Востока, куда входят БАМ и Транссибирская магистраль, требуется привлечение девяти тысяч человек, из которых сейчас у компании есть 7315. Из-за острой нехватки рабочих рук на БАМ могут также поехать студенческие стройотряды и военнослужащие железнодорожных войск.

Кроме того, в рамках пилотного проекта совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) РЖД к работам могут привлечь до 600 заключённых. Для этого РЖД планируют вместе со ФСИН создавать «исправительные центры».

ООО «ПРОМСТРОЙ» проведены переговоры с ФСИН и определено к трудоустройству 100 человек, в настоящее время идёт подготовка разрешительных документов для оформления договора и трудоустройства граждан. ООО «ТС СТРОЙ» проведены рабочие встречи с представителями ФСИН, планируется подписание договора на привлечение 430 работников с 15 июня 2021 г. по следующим специальностям: разнорабочие, бетонщики, арматурщики, — говорится в документе, с которым ознакомились в издании.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что ФСИН готова направить осуждённых на объекты, испытывающие дефицит рабочей силы, вместо трудовых мигрантов. Он пояснил, что таким образом будет решена трудовая проблема и в то же время произойдёт социализация заключённых.