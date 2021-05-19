В ФСИН предложили заменить трудовых мигрантов осуждёнными

https://static.news.ru/photo/74b4e016-b934-11eb-ac17-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На объектах, испытывающих нехватку рабочей силы, вместо трудовых мигрантов можно использовать заключённых. С такой инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что некоторое время назад президент России Владимир путин обсуждал с лидерами Таджикистана и Узбекистана налаживание потока мигрантов на российские объекты, где имеется дефицит рабочей силы. По словам Калашникова, ФСИН готова помочь с работниками, при этом для самих заключённых «это будет не ГУЛАГ», а достойные условия.

Человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату, — цитирует его агентство.

Калашников пояснил, что таким образом будет решена трудовая проблема и в то же время произойдёт социализация заключённых. Он добавил, что уже предложил омбудсменам поднять данную тему в регионах.

Ранее сообщалось, что новая концепция развития уголовно-исправительной системы России предполагает значительное снижение числа содержащихся в заключении граждан. В настоящее время в тюрьмах РФ находится 482,9 тысячи человек (данные за январь 2021 года). Их число планируется сократить до 250–300 тысяч.