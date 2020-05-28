Заключённые в Екатеринбурге сняли антикоронавирусный клип

https://static.news.ru/photo/82ba5424-a0e5-11ea-b3af-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУФСИН Свердловской области

Осуждённые ИК-2 в Екатеринбурге сняли и смонтировали антикоронавирусный клип по мотивам фильма «Охотники за привидениями». В создании креативного видеоролика приняли участие заключённые, занимающиеся в кружках кабельного телевидения и творческой самодеятельности.

В двухминутном клипе под саунтрек Ghostbusters трое «охотников» в защитных костюмах, очках, масках и перчатках, вооружившись ранцами с дезинфицирующим раствором, находят и уничтожают коронавирус в помещениях и на улице своего исправительного учреждения. Как сообщает Life, в этой колонии за два месяца пандемии осуждённые сшили 1,6 млн масок и несколько тысяч противочумных и защитных костюмов.

Как писал NEWS.ru, ранее осуждённые ИК-12 в Нижнем Тагиле сочинили рэп про коронавирус. Композиция сопровождалась кадрами из жизни колонии во время пандемии. В частности, в клипе показано, как заключённых осматривают через решётку врачи, дезинфицируются помещения, а сотрудники ГУФСИН проходят температурный контроль. Автором стихов является заключённый Евгений Брусницын, а заключённый Евгений Кудрин написал музыку.