Тюменский захватчик объявил себя актёром нового фильма Бондарчука

Захватчик Сбербанка в Тюмени 32-летний Александр Гриченко рассказал, почему он решил напасть на отделение и удерживать в нём заложников. Молодой человек заявил, что сделал это по просьбе режиссёра Фёдора Бондарчука, пишет Life Shot.
Мужчина сказал, что ему якобы
Мужчина захватил заложников в одном из отделений «Сбера» в Тюмени утром 7 июля. Офис банка находится на первом этаже пятиэтажного дома на Червишевском тракте. Все его жильцы были эвакуированы. Движение было перекрыто.
Ранее сообщалось, что захватчика задержали. Выстрелов не было, и в результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.