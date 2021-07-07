Тюменский захватчик объявил себя актёром нового фильма Бондарчука

Захватчик Сбербанка в Тюмени 32-летний Александр Гриченко рассказал, почему он решил напасть на отделение и удерживать в нём заложников. Молодой человек заявил, что сделал это по просьбе режиссёра Фёдора Бондарчука, пишет Life Shot.

Мужчина сказал, что ему якобы написал режиссёр и пригласил на съёмки в новом фильме. Далее, по словам захватчика, Бондарчук попросил «актёра» зайти в отделение банка и потребовать там 15 млн рублей, якобы это уже и были съёмки. Молодого человека, видимо, не смутило отсутствие специальной кинематографической техники и присутствие силовиков.

Мужчина захватил заложников в одном из отделений «Сбера» в Тюмени утром 7 июля. Офис банка находится на первом этаже пятиэтажного дома на Червишевском тракте. Все его жильцы были эвакуированы. Движение было перекрыто.

Ранее сообщалось, что захватчика задержали. Выстрелов не было, и в результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.