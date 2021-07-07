Задержан захватчик Сбербанка в Тюмени

Захватчика отделения Сбербанка в Тюмени задержали. Об этом пишет Life Shot.

Силовики передали молодому человеку 15 млн рублей наличными, как тот изначально и требовал. После этого захватчик выдвинул новые условия — он потребовал, чтобы от входа убрали всех правоохранителей. Таким образом злоумышленник хотел беспрепятственно выйти из отделения банка.

Тем не менее у захватчика ничего не вышло. Его задержали на выходе из здания. Уточняется, что выстрелов не было и в результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты также установили личность налётчика — им оказался 32-летний Александр Гриченко. Он сам признался, что состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Также «Интерфакс» дополняет, что при мужчине не было взрывного устройства. Он угрожал силовикам и заложникам муляжом.

Ранее неизвестный мужчина захватил заложников в одном из отделений «Сбера» в Тюмени. Офис банка находится на первом этаже пятиэтажного дома на Червишевском тракте. Все его жильцы были эвакуированы. Движение перекрыто.