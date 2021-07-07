В Тюмени неизвестный захватил заложников в банке

Неизвестный мужчина захватил заложников о одном из отделений «Сбера» в Тюмени. На месте работают силовики, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Офис банка находится на первом этаже пятиэтажного дома на Червишевском тракте. Все его жильцы
По сведения Telegram-канала Baza, в отделение банка
Источник в экстренных службах
Ранее сообщалось, что в Северодвинске мужчина захватил заложницу в микрокредитной организации. Силовики убедили его сдаться и задержали. В результате инцидента никто не пострадал. Предполагается, что причиной происшествия стали долги преступника.