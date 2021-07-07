В Тюмени неизвестный захватил заложников в банке

Неизвестный мужчина захватил заложников о одном из отделений «Сбера» в Тюмени. На месте работают силовики, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Офис банка находится на первом этаже пятиэтажного дома на Червишевском тракте. Все его жильцы эвакуированы . Движение перекрыто.

По сведения Telegram-канала Baza, в отделение банка зашёл мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода. С помощью записки он потребовал 15 млн рублей. Начальник отделения убедила злоумышленника отпустить посетителей и осталась вместе с ним и ещё одной сотрудницей.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что силовики пытаются вести с захватчиком переговоры. Он также добавил, что злоумышленник удерживает трёх заложников.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске мужчина захватил заложницу в микрокредитной организации. Силовики убедили его сдаться и задержали. В результате инцидента никто не пострадал. Предполагается, что причиной происшествия стали долги преступника.