Подозреваемый в захвате заложников в Северодвинске сдался силовикам

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Мужчина, подозреваемый в захвате заложницы в микрокредитной организации в Северодвинске сдался властям. Его задержали силовики, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, гражданка также выжила. Возможный преступник не выдвигал никаких требований, в переговоры с полицией не вступал. По одной из версий, злодеяние могло быть совершено из-за долгов.

Она жива, состояние [её здоровья] пока неизвестно, — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника.

Днём 11 марта стало известно, что вооружённый россиянин взял в заложники одного или двух сотрудников компании микрозаймов в Северодвинске. Полицейские оцепили место ЧП, рассказали журналистам в пресс-службе горадминистрации. Стражи порядка призвали не выпускать детей на улицу из ближайших образовательных учреждений. Портал РИА Новости со ссылкой на источники передаёт , что в населённом пункте могут идти учения. Кроме того, по другим данным, ситуацию якобы спровоцировала «разборка между сожителями».

Накануне в Нигерии силовики освободили 317 школьниц, похищенных некоторое время назад боевиками на северо-западе страны. Инцидент произошёл в городе Джангебе. В ночь на 26 февраля боевики напали на школу-интернат и выкрали воспитанниц образовательного учреждения. Подразделения полиции и федеральных сил безопасности вели интенсивные поиски девочек.

Ранее NEWS.ru писал, что террористы атаковали государственный технический колледж на западе Нигерии. В результате один человек погиб и ещё несколько сотен были захвачены в заложники. В конце 2020 года аналогичное нападение произошло в штате Кацина, часть учащихся школы была похищена.