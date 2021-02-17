В Нигерии боевики захватили сотни заложников в ходе нападения на колледж

Террористы напали на государственный технический колледж на западе Нигерии и захватили сотни заложников из числа учащихся. К настоящему времени известно об одном погибшем.
Злоумышленникам удалось попасть в здание учебного заведения, переодевшись в форму студентов,
В начале января нигерийские боевики из группировки ISWAP атаковали армейский конвой и убили 13 военнослужащих недалеко от посёлка Газанага в 30 км от столицы штата Йобе — города Даматуру.
Как сообщал NEWS.ru, в конце 2020 года в штате Кацина на севере Нигерии группа вооружённых людей напала на школу и похитила часть учеников. Сбежать удалось 400 учащимся из 800.