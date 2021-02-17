В Нигерии боевики захватили сотни заложников в ходе нападения на колледж

https://static.news.ru/photo/a3738bdc-711d-11eb-82dc-96000091f725_660.jpg Фото: Emmanuel Osodi/Xinhu/Global Look Press

Террористы напали на государственный технический колледж на западе Нигерии и захватили сотни заложников из числа учащихся. К настоящему времени известно об одном погибшем.

Злоумышленникам удалось попасть в здание учебного заведения, переодевшись в форму студентов, сообщает Agence France-Presse. По словам официального представителя губернатора региона, нападение произошло в ночь на 17 февраля в районе города Кагара. Ни одна из действующих в африканской стране группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В начале января нигерийские боевики из группировки ISWAP атаковали армейский конвой и убили 13 военнослужащих недалеко от посёлка Газанага в 30 км от столицы штата Йобе — города Даматуру.

Как сообщал NEWS.ru, в конце 2020 года в штате Кацина на севере Нигерии группа вооружённых людей напала на школу и похитила часть учеников. Сбежать удалось 400 учащимся из 800.