Сотрудников компании микрозаймов в Северодвинске взяли в заложники

https://static.news.ru/photo/716bae48-8253-11eb-85ad-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео Северодвинск ONLINE/vk.com

Вооружённый россиянин взял в заложники одного или двух сотрудников компании микрозаймов в Северодвинске. Полицейские оцепили место ЧП, рассказали журналистам в пресс-службе горадминистрации.

По предварительным данным, взят в заложники человек — в районе магазина «Полярный» или в самом магазине. По району дана рекомендация образовательным учреждениям не выпускать детей на улицу, район оцеплен, — цитирует собеседника ТАСС.

Портал РИА Новости со ссылкой на источники передаёт , что в населённом пункте могут идти учения. Кроме того, по другим данным, ситуацию якобы спровоцировала «разборка между сожителями».

Накануне в Нигерии силовики освободили 317 школьниц, похищенных некоторое время назад боевиками на северо-западе страны. Инцидент произошёл в городе Джангебе. В ночь на 26 февраля боевики напали на школу-интернат и выкрали воспитанниц образовательного учреждения. Подразделения полиции и федеральных сил безопасности вели интенсивные поиски девочек.

Ранее NEWS.ru писал, что террористы атаковали государственный технический колледж на западе Нигерии. В результате один человек погиб и ещё несколько сотен были захвачены в заложники. В конце 2020 года аналогичное нападение произошло в штате Кацина, часть учащихся школы была похищена.