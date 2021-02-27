Сотни похищенных боевиками девочек освободили в Нигерии

В Нигерии силовики освободили 317 школьниц, похищенных некоторое время назад боевиками на северо-западе страны.
В настоящее время девочек перевозят в город Гусау, который является столицей штата Замфара,
Инцидент произошёл в городе Джангебе. В ночь на 26 февраля боевики напали на школу-интернат и похитили воспитанниц образовательного учреждения. Подразделения полиции и федеральных сил безопасности вели интенсивные поиски школьниц. Власти тем временем пытались добиться освобождения девочек путём переговоров с местными общинами.
Ранее NEWS.ru писал, что террористы атаковали государственный технический колледж на западе Нигерии. В результате один человек погиб и ещё несколько сотен были захвачены в заложники. В конце 2020 года аналогичное нападение произошло в штате Кацина, часть учащихся школы была похищена.