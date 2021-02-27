Сотни похищенных боевиками девочек освободили в Нигерии

https://static.news.ru/photo/9ee498ca-79cb-11eb-b02b-96000091f725_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

В Нигерии силовики освободили 317 школьниц, похищенных некоторое время назад боевиками на северо-западе страны.

В настоящее время девочек перевозят в город Гусау, который является столицей штата Замфара, сообщает издание Vanguard. Был ли властями заплачен за них выкуп, не уточняется.

Инцидент произошёл в городе Джангебе. В ночь на 26 февраля боевики напали на школу-интернат и похитили воспитанниц образовательного учреждения. Подразделения полиции и федеральных сил безопасности вели интенсивные поиски школьниц. Власти тем временем пытались добиться освобождения девочек путём переговоров с местными общинами.

Ранее NEWS.ru писал, что террористы атаковали государственный технический колледж на западе Нигерии. В результате один человек погиб и ещё несколько сотен были захвачены в заложники. В конце 2020 года аналогичное нападение произошло в штате Кацина, часть учащихся школы была похищена.