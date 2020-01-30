https://static.news.ru/photo/9e58fee6-4376-11ea-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала, что иностранцы смогут покинуть китайскую провинцию Хубэй только после 14-дневного карантина и с разрешения местных властей.

Эти условия продиктованы медицинскими нормами и необходимы для локализации коронавирусной инфекции, — цитирует Захарову ТАСС.

В настоящее время на территории провинции находится 182 российских гражданина, из них 122 — в городе Ухань. Данных о заболевших среди них не поступало. Российское посольство в Пекине разместило на своём сайте информацию, с просьбой к россиянам предоставить свои контактные данные для экстренной связи.

На брифинге Захарова также напомнила, что гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в Китай в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки.

В настоящее время в Китай прекращены продажи туров, самолёты осуществляют только возвратные рейсы, а в пунктах пропуска через государственную границу на приграничных территориях организован санитарно-карантинный контроль.

Ранее NEWS.ru писал, что 13 граждан Японии, вернувшиеся из Хубэя на родину чартерным рейсом, были госпитализированы с недомоганием. Всего в китайском Ухане находились 416 граждан Японии.