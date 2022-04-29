Захарова назвала «казусом исполнителя» скандал вокруг рок-группы «Би-2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала в Telegram «казусом исполнителя» скандал вокруг рок-группы «Би-2», которая отказалась выступать в Омске из-за баннера с надписью «Zа президента» на сцене. По её словам, куда большие опасения вызывает спровоцированная этим скандалом травля музыкантов, аналогичная западной «культуре отмены».

Так бывает: все хотят как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко, — подчеркнула дипломат.

Она также напомнила недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что на Западе имеет место публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание очевидных фактов и даже имён людей, которые «не укладываются в современные шаблоны», в связи с чем «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». Захарова призвала не повторять ошибок Запада и не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гася в себе злобу и агрессию.

Ранее стало известно, что группа «Би-2» отказалась выступать в Омске за 15 минут до начала концерта. Коллектив не согласился выходить на сцену из-за баннера с надписью «Za президента». Организаторы концерта пытались закрыть баннер «Za президента» чёрным полотном, однако руководство площадки попросило убрать ткань. Узнав об этом, музыканты уехали, отменив концерт.