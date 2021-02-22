Захарова дала новую идею для разоблачительного фильма о «бункере Путина»

https://static.news.ru/photo/a420281e-75ce-11eb-bd14-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила команде оппозиционера Алексея Навального снять ещё один разоблачительный фильм о президенте Владимире Путине.

В качестве идеи для нового фильма о бункере президента она предложила взять «секретные кадры» катания Путина на лыжах с белорусским коллегой.

Группа блогера-миллиардера-вора-клеветника просто обязана сделать новый 3Dокументальный фильм о том, как «Путину в бункере горнолыжный курорт построили», — рассказала она о своей задумке в Facebook.

В своём сообщении Захарова имела в виду недавнюю встречу Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В частности, СМИ опубликовали фото, на которых главы государств катаются на лыжах в Краснодарском крае.

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей.

В расследовании Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения. В фильме также утверждалось, что там были обнаружены туалетные ёршики стоимостью 62 тысячи рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 113 млн человек, писал NEWS.ru.