«Скучно, девочки»: Путин отреагировал на расследование Навального

https://static.news.ru/photo/66534b92-5f08-11eb-8a40-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал расследование политика Алексея Навального. Он заявил, что ничего из этого фильма ему не принадлежит и никогда не принадлежало.

Политик отметил, что не смотрел фильма оппозиционера, так как у него нет свободного времени, но листал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Такое заявление он сделал в ходе общения со студентами в честь Дня российского студенчества.

Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, — сказал Путин.

По его словам, информация об этом здании «муссируется» уже десять лет, а сейчас возник удобный момент, чтобы «промыть мозги» россиянам.

Это просто компиляция. Монтаж. Выражаясь языком одного известного персонажа, хочется сказать: «Скучно, девочки», — считает он.

Глава государства добавил, что некоторых людей из расследования не знает, а некоторые — приятели, бывшие коллеги и дальние родственники. По его словам, людям, которых он никогда не видел, не хочется «близко с ним вставать», потому что есть риск попадания под санкции.

Из всего, что я видел, я заинтересовался только одним — виноделием, но не как бизнесом. Вот хорошая деятельность, благородная. Я бы этим позанимался! — заключил Путин.

Так он ответил на вопрос студента из Уфы, который спросил, правда ли у Путина есть дворец в Геленджике. Мероприятие транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек.

Впервые о строительстве поместья стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Говорилось, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем поместья стал бизнесмен Александр Пономаренко.

В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там. При этом он заявил, что названия помещений «аквадискотека» и «комната грязи» возникли из-за неверного перевода с английского, писал NEWS.ru.