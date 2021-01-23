Песков заявил об «ошибках перевода» в расследовании Навального

https://static.news.ru/photo/62307be2-5e3c-11eb-b520-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом), посвящённом «дворцу Путина» в Геленджике, встречаются ошибки, заставляющие задуматься, что исходный материал был на английском языке. Такую версию выдвинул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском? — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 1», комментируя наличие во «дворце» таких как помещений, как «комната грязи» и «аквадискотека».

Ранее он рассказал, что Кремль был в курсе подготовки провокаций и псевдоразоблачений в адрес российского лидера Владимира Путина. Он также подчеркнул, что видеоролик о якобы дворце Путина в Геленджике — «это чистое враньё».

19 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 78 млн человек.

Как сообщал NEWS.ru, соавтор биографии президента РФ Владимира Путина Александр Коробко рассказал, что «дворец» в Геленджике, о котором говорится в расследовании Алексея Навального, главе государства подарили олигархи, а он, «как настоящий офицер и джентльмен», не смог от него отказаться. При этом он уточнил, что зданием в данный момент никто не пользуется.