Песков: Кремль заранее знал о подготовке псевдоразоблачений Путина

https://static.news.ru/photo/b72ac140-5e3a-11eb-9ccb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль был в курсе подготовки провокаций и псевдоразоблачений в адрес российского лидера Владимира Путина. Так он прокомментировал появление очередного расследования Алексея Навального, в котором говорится о «дворце Путина» в Геленджике.

Нам давно стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Песков.

Он также подчеркнул, что видеоролик о якобы дворце Путина в Геленджике «не соответствует действительности, это чистое враньё», и предложил всем, кто смотрит эти материалы, просто «включить голову» и «не позволять делать из себя идиотов».

Надо просто себя спрашивать: а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину, — добавил Песков.

На вопрос журналиста, что президент делает в этом дворце, представитель Кремля ответил: «Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике». По его словам, «огромным объектом» владеют «бизнесмены» и президент здесь ни при чём. Он подчеркнул, что «такие искусные хитросплетения» появились в русле информационных атак на Путина и так к этому и нужно относиться.

По поводу указанной в расследовании «комнаты грязи» и аквадискотеки представитель Кремля предположил, что это «является ошибками при переводе с английского». И ещё раз подчеркнул, что в бассейне там плавает не Путин. Фото плывущего президента, по его словам, было сделано в 2006 году, когда он плавал в Енисее.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Песков уже называл враньём и качественной «клюквой» видеоматериал о «дворце Путина» в Геленджике. По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там.

Перед этим соавтор биографии Владимира Путина Александр Коробко рассказал, что «дворец» в Геленджике главе государства подарили олигархи, а он, «как настоящий офицер и джентльмен», не смог от него отказаться. По словам биографа, объект охраняет ФСО, но «возиться с этим подарком» у президента нет времени и пользоваться им — вообще не в его правилах.

19 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей.