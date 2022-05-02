Захарова: без денег «настоящий патриотизм» медийных лиц не расшевелить

Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала общественников и «медийных личностей» за молчание о трагедии в Одессе, случившейся восемь лет назад. Об этом МИД говорил из года в год, всё это показывали в новостях на федеральных каналах, написала в своём Telegram-канале дипломат.

Однако никто из тех, кто «резко уехал» сейчас на отдых из-за крайнего испуга, ни разу даже ни обмолвился об этом в своих аккаунтах или каналах, обратила внимание Захарова.

Анджелина Джоли отправилась во Львов. Сопереживать. В её искренность никто не верит. А кто из наших медийных личностей, светских львиц и общественников всех мастей хотя бы упомянул об Одессе? Или за это рекламные деньги не поднимешь? — иронизирует представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, интересно получилось, что все эти личности трагедию в Одессе не заметили, но зато моментально «разобрались» в ситуации вокруг Бучи.

Вот и в их искренность я тоже не верю. Верю, что без денег их «настоящий патриотизм» не расшевелить, а когда Отечество, ничего от них не требуя, просто ожидает достойного поведения, резко зловонно пугаются, — заключила дипломат.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил лишить государственных наград примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву, её супруга и пародиста Максима Галкина, а также актрису Чулпан Хаматову и других артистов, выступивших против специальной военной операции, которую Россия развернула на территории Украины. Он подчеркнул, что такое решение было бы правильным с этической точки зрения, однако принять его может только Министерство культуры.