Загоревшаяся больница в Петербурге купила аппараты ИВЛ из ФРГ по плану

https://static.news.ru/photo/9d6cf9d0-97a2-11ea-9d94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закупка немецких аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) руководством больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошла по плану, а не экстренно. Об этом заявила представитель городского комитета по здравоохранению.

По её словам, больница закупила неинвазивные аппараты ИВЛ. Они менее востребованы при лечении больных с коронавирусной инфекцией, передаёт РИА Новости.

На портале госзакупок указано, что 15 мая больницей был заключён контракт на поставку 84 немецких аппаратов ИВЛ. Их стоимость составляет 27,7 млн рублей. Они будут поставлены до конца декабря.

Также контракты на поставку неинвазивных аппаратов заключила Городская больница № 40 Курортного района. Покупка 17 устройств обойдётся в 7,5 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Больница Святого Георгия была перепрофилирована на лечение больных коронавирусной инфекцией. 12 мая в отделении реанимации произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента—М» Уральского приборостроительного завода. Погибли пять пациентов.

NEWS.ru писал, что в Ленинградской области приняли решение приостановить использование этих аппаратов.