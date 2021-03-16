Источник: задержанный ФСБ в Крыму мужчина работает на «Радио Свобода»

https://static.news.ru/photo/ff1df898-866a-11eb-8c02-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео ЦОС ФСБ

Россиянин, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности на Крымском полуострове по подозрению в сборе информации для украинских спецслужб, работал на информационный портал «Крым. Реалии» (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил инсайдер, знакомый с материалами дела.

Он журналист «Крым. Реалии», — сказал собеседник ТАСС.

«Крым. Реалии», как указано на сайте, — это крымский проект украинской службы «Радио Свобода». Он появился в мае 2014 года и «является частью некоммерческой независимой медиакорпорации Radio Free Europe / Radio Liberty, финансируемой Конгрессом США через гранты, предоставляемые Американским агентством глобальных медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM)».

При этом 27 января ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его гендиректор получили штраф в размере 1,1 млн рублей. Причиной стало отсутствие маркировки информации, которая распространялась на сайтах СМИ-иноагентов «Крым. Реалии» и «Фактограф».

Мужчину с двойным гражданством — РФ и Украины — сотрудники ФСБ задержали 16 марта. Он по заданию украинской разведки собирал данные о местах массового скопления людей, у него изъяли взрывное устройство. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Согласно данным ЦОС, специалисты осматривали личный автомобиль задержанного. В ходе осмотра и было обнаружено устройство, похожее на самодельную взрывчатку. Он пробудет под стражей до 11 мая.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Ранее в Крыму задержали украинского двойника депутата ГД Руслана Бальбека. Мошенник целый год вымогал деньги у крымских предпринимателей от имени парламентария, сообщал NEWS.ru.