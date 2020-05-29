Задержанных за пикет журналистов отпустили из ОВД

https://static.news.ru/photo/0f2ee992-a1c2-11ea-9287-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющев Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Всех задержанных за пикет у здания московского ГУВД журналистов отпустили. Накануне стало известно о задержании журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр и ведущего Александра Плющева, а также главреда издания «Медиазона» Сергея Смирнова. Они провели одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара.

Меня отпустили из полиции, оформив два протокола, один — за проведение массового мероприятия, второй — за нарушение самоизоляции. Там по обоим штрафы, — сообщил РИА Новости Сергей Смирнов.

По его словам, два заседания суда назначены на 18 и 26 июня.

Как сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, начальник ОВД «Хамовники» извинился перед журналистами за то, что их задержали во время исполнения служебных обязанностей. Ранее Союз журналистов России обратился в центральный аппарат МВД с жалобой на превышение полномочий сотрудниками полиции, которые задержали журналистов с пресс-картами, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Как писал NEWS.ru, главред «Медиазоны» рассказал, что его задержали за несколько секунд пикета, заявив, что «нельзя проводить уличные мероприятия». Сергей Смирнов сообщил также, что в автозаке, помимо него и Фельгенгауэр, увезли ещё и журналиста Александра Плющева.

Журналисты устроили пикет из-за того, что полицейские задержали их коллегу из «Новой газеты» Илью Азара, который, в свою очередь, выразил протест в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Ранее Тверской суд арестовал второго администратора паблика «Омбудсмен полиции» — Игоря Худякова. Задержание Худякова и возбуждение нового уголовного дела связывают с уголовным преследованием автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Против него также возбудили уже второе дело по той же статье — о распространении порнографии. Первое связано с вымогательством.