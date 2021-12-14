Задержали собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная»

Местное издание Vse42 также со ссылкой на источники уточнило, что помимо Федяева задержаны ещё три человека, в том числе представители компании «СДС-Уголь».
Источник «Интерфакса» рассказал, что с Федяевым проводятся следственные действия. Кроме того, задержан гендиректор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.
Ранее стало известно, что Михаил Федяев и Геннадий Алексеев заявили президенту РФ Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на шахте «Листвяжная», в которой погиб 51 человек. Разговор состоялся во время совещания, посвящённого аварии.
В ходе беседы Путин задал Федяеву вопрос о соблюдении техники безопасности на шахте. Тот заявил, что компания не экономила на средствах безопасности и защиты, но «всё перечеркнул человеческий фактор».