Задержали собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная»

Один из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев задержан в ночь на 15 декабря. Его поместили в изолятор временного содержания, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания, — пояснил собеседник агентства.

Местное издание Vse42 также со ссылкой на источники уточнило , что помимо Федяева задержаны ещё три человека, в том числе представители компании «СДС-Уголь».

Источник «Интерфакса» рассказал , что с Федяевым проводятся следственные действия. Кроме того, задержан гендиректор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

Ранее стало известно, что Михаил Федяев и Геннадий Алексеев заявили президенту РФ Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на шахте «Листвяжная», в которой погиб 51 человек. Разговор состоялся во время совещания, посвящённого аварии.

В ходе беседы Путин задал Федяеву вопрос о соблюдении техники безопасности на шахте. Тот заявил, что компания не экономила на средствах безопасности и защиты, но «всё перечеркнул человеческий фактор».