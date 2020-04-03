Задания ЕГЭ могут измениться к 2022 году

https://static.news.ru/photo/2a3c93ba-75a3-11ea-a645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва

Задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется изменить к 2022 году для школьников, учившихся по образовательному стандарту 2015 года. Об этом заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Решение проведения ОГЭ в другом формате было неслучайным, с 2015 года ребята начали учиться по новому стандарту. Соответственно в 2020 году по новому стандарту они завершают основную школу и еще через два года среднюю школу, — цитирует Решетникову РИА Новости.

Она подчеркнула, что в 2020 году ЕГЭ остаётся без изменений. В 2021, если Рособрнадзор убедится в оборудовании всех учреждений в необходимой технике, будет идти речь о цифровом формате экзамена.

Как ранее писал NEWS.ru, в России не планируется повторный перенос сроков ЕГЭ в связи с увеличением числа нерабочих дней на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Начало экзаменов по-прежнему запланировано на 8 июня.