Задания ЕГЭ могут измениться к 2022 году

Задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется изменить к 2022 году для школьников, учившихся по образовательному стандарту 2015 года. Об этом заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
Решение проведения ОГЭ в другом формате было неслучайным, с 2015 года ребята начали учиться по новому стандарту. Соответственно в 2020 году по новому стандарту они завершают основную школу и еще через два года среднюю школу, — цитирует Решетникову РИА Новости.
Она подчеркнула, что в 2020 году ЕГЭ остаётся без изменений. В 2021, если Рособрнадзор убедится в оборудовании всех учреждений в необходимой технике, будет идти речь о цифровом формате экзамена.
Как ранее писал NEWS.ru, в России не планируется повторный перенос сроков ЕГЭ в связи с увеличением числа нерабочих дней на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Начало экзаменов по-прежнему запланировано на 8 июня.
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