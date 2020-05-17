Задания ЕГЭ-2020 не будут упрощать из-за коронавируса

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируется упрощать, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом.
Об этом сообщила руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), подведомственного Рособрнадзору, Оксана Решетникова. По её словам, изменить сложность заданий экзаменов нельзя из-за того, что их результаты действительны в течение четырёх лет с момента сдачи.
В условиях четырёхлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ, — сказала она в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство одиннадцатиклассников (32%) считают, что, учитывая ограничения из-за пандемии, самым правильным решением было бы перенести единый государственный экзамен на другую дату. В свою очередь Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ.