Задания ЕГЭ-2020 не будут упрощать из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/46142f08-9821-11ea-85c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd /Global Look Press

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируется упрощать, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщила руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), подведомственного Рособрнадзору, Оксана Решетникова. По её словам, изменить сложность заданий экзаменов нельзя из-за того, что их результаты действительны в течение четырёх лет с момента сдачи.

В условиях четырёхлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ, — сказала она в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство одиннадцатиклассников (32%) считают, что, учитывая ограничения из-за пандемии, самым правильным решением было бы перенести единый государственный экзамен на другую дату. В свою очередь Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ.