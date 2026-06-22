Зацветают через 30 дней после посева: быстрорастущие летники — создайте сад за один месяц

Зацветают через 30 дней после посева: быстрорастущие летники — создайте сад за один месяц

Посеяли семена, а через 30 дней клумба засияла яркими красками — это не сказка, а реальность, если выбрать цветы-рекордсмены с ультракоротким вегетационным периодом.

Календула (ноготки): от появления всходов до первых бутонов проходит всего 30–35 дней, она будет радовать «солнышками» до самой осени.

Иберис зонтичный: он формирует плотные подушки из белых или розовых соцветий за 35–40 дней, идеально подходит для создания аккуратных бордюров.

Фото: D-NEWS.ru

Эшшольция калифорнийская — всего за 40 дней посевы превращаются в изящные кустики с шелковистыми цветами, которые к тому же размножаются самосевом, экономя вам время и силы в следующем году.

Эти быстрорастущие летники абсолютно неприхотливы к почве, легко переносят засуху и не требуют рассады: достаточно посеять их прямо в грунт.

Ранее были названы самые душистые цветы для сада с ароматом ванили, меда и жасмина.