12 сентября 2025 в 10:57

Зачем кошке нужны усы: скрытые функции, о которых мало кто знает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Усы у кошек — это не украшение, а жизненно важный инструмент. Без них питомец теряет возможность полноценно ориентироваться в пространстве и испытывает серьезный стресс.

Эти чувствительные волоски называются вибриссами. Обычно у кошки 24 усика — по 12 с каждой стороны морды, расположенных в четыре ряда. Их длина зависит от размера и породы животного.

Стричь усы категорически нельзя. Это может привести к целому ряду проблем:

  1. Потеря сенсорного сигнала. Усы помогают кошке чувствовать предметы и держать равновесие. Без них питомцу становится сложно ориентироваться, особенно на улице.
  2. Дезориентация. Вибриссы помогают определять расстояние, размер и форму объектов. Их отсутствие повышает риск травм и несчастных случаев.
  3. Изменения поведения. Лишившись усов, кошка становится тревожной, агрессивной или чрезмерно пугливой.
  4. Долгое восстановление. В отличие от обычной шерсти, усы растут очень медленно, поэтому вернуть их функцию быстро невозможно.

Усы — это орган чувств, без которого кошка не может жить привычной жизнью. Забота о них так же важна, как правильное питание и безопасность питомца.

Просыпаться утром и видеть любимицу, устроившуюся прямо на подушке, — знакомо многим владельцам кошек. Но за этим милым поведением стоит гораздо больше, чем просто поиск удобного места для сна.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
