Зачем кошке нужны усы: скрытые функции, о которых мало кто знает

Усы у кошек — это не украшение, а жизненно важный инструмент. Без них питомец теряет возможность полноценно ориентироваться в пространстве и испытывает серьезный стресс.

Эти чувствительные волоски называются вибриссами. Обычно у кошки 24 усика — по 12 с каждой стороны морды, расположенных в четыре ряда. Их длина зависит от размера и породы животного.

Стричь усы категорически нельзя. Это может привести к целому ряду проблем:

Потеря сенсорного сигнала. Усы помогают кошке чувствовать предметы и держать равновесие. Без них питомцу становится сложно ориентироваться, особенно на улице. Дезориентация. Вибриссы помогают определять расстояние, размер и форму объектов. Их отсутствие повышает риск травм и несчастных случаев. Изменения поведения. Лишившись усов, кошка становится тревожной, агрессивной или чрезмерно пугливой. Долгое восстановление. В отличие от обычной шерсти, усы растут очень медленно, поэтому вернуть их функцию быстро невозможно.

Усы — это орган чувств, без которого кошка не может жить привычной жизнью. Забота о них так же важна, как правильное питание и безопасность питомца.

