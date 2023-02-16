«Забывать нельзя»: Будина ответила критикующим Россию звездам Актриса Будина призвала не забывать о предательстве критикующих Россию звезд

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Будина

Нельзя забывать о предательстве со стороны звезд, которые начали активно критиковать Россию, считает актриса Ольга Будина. В беседе с «Царьградом» она заявила, что те, кто решил высказываться против страны, ушли для россиян со «зрительского небосклона». К таким звездам актриса отнесла и Барбару Брыльску.

Как к этому нам относиться? Я думаю, что однозначно: такие вещи забывать нельзя. Звезда упала — я думаю, что поднимать ее не нужно. Вот пусть она там и валяется. Она ушла с нашего зрительского небосклона, — отметила Будина.

По словам актрисы, всех активно выступающих против России знаменитостей объединило стремление публично высказать свое недовольство из-за страха потерять привилегии на Западе. Будина уточнила, что такое поведение не должно остаться незамеченным.

Наши любимые артисты, которых мы считали звездами, теперь падают в наших глазах. Очередной такой падающей в наших глазах звездой как раз и является Барбара Брыльска, — констатировала актриса.

Актриса Светлана Немоляева ранее призвала Брыльску вспомнить, благодаря кому она получила известность. Она отметила, что польская актриса могла бы быть деликатнее в своих высказываниях относительно России.

Такая реакция российских знаменитостей последовала на высказывание Брыльской. Та заявила, что большинство россиян страдают и вынуждены жить в нищете. По ее мнению, хорошо в России живут только в Москве и Петербурге, а в других регионах царит нищета.