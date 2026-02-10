Забыли про скучные котлеты — эта фишка все изменила! Готовлю такую начинку и семья уплетает прямо с противня

Казалось бы, обычные котлеты, но яичная начинка с карамелизированным луком полностью преображает привычный вкус. Это блюдо доказывает, что даже простые ингредиенты помогут создать кулинарный шедевр.

Для приготовления этих удивительных котлет с сюрпризом мне понадобится: мясной фарш (500 г, я предпочитаю смесь говядины и свинины), вареные куриные яйца (4 шт.), репчатый лук (200 г), белый хлеб (100 г), молоко (200 мл), соль и черный молотый перец по вкусу, а также немного растительного масла для смазывания противня.

Начинаю с подготовки начинки: лук мелко нарезаю и обжариваю на сковороде до красивого золотистого цвета и легкой карамелизации. Вареные яйца измельчаю ножом или натираю на крупной терке, смешиваю с обжаренным луком — получается ароматная яично-луковая смесь. Для фарша замачиваю хлеб в молоке на 10-15 минут, затем хорошо отжимаю и соединяю с мясным фаршем. Тщательно вымешиваю фарш с солью и перцем — он должен стать пластичным и однородным. Формирую из фарша круглые лепешки толщиной около 1,5 см. На середину каждой лепешки выкладываю столовую ложку яичной начинки. Аккуратно защипываю края, придавая котлетам аккуратную овальную форму и следя, чтобы начинка была полностью закрыта. Выкладываю котлеты на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до румяной аппетитной корочки. Подаю горячими с картофельным пюре и маринованными огурчиками.

