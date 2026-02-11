Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:00

Забыла про магазинную! Квашу сама по простому рецепту. Капуста «Трехдневка» — вкуснее, полезнее и дешевле

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта квашеная капуста «Трёхдневка» — гениально простое и невероятно вкусное решение, которое удивит даже опытных хозяек. Её необычность в методе быстрого квашения в рассоле, который гарантирует стабильный результат всего за три дня без специальных навыков. Получается потрясающая закуска: хрустящая, сочная и в меру кисло-сладкая капуста с ярким ароматом моркови и перца, идеально сбалансированная по вкусу.

Для приготовления вам понадобится: около 2 кг белокочанной капусты, 1 крупная морковь, а для рассола на каждую 1,5-литровую банку — 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 0,5 литра воды и 5 горошин чёрного перца. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, морковь натрите на крупной тёрке. Плотно, но без сильного утрамбовывания, уложите овощи в чистые банки. Приготовьте рассол: в кипящую воду добавьте соль и сахар, перемешайте до полного растворения и слегка остудите. Залейте овощи тёплым рассолом, добавьте перец горошком. Накройте банки крышками (не закручивая плотно) или марлей. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня, периодически протыкая содержимое деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газ. Затем уберите в холодильник — капуста готова к употреблению. Этот проверенный метод никогда не подводит.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Если есть лаваш и фарш, приготовьте энчиладу: сытные рулетики в томатном соусе — круче лазаньи
Общество
Если есть лаваш и фарш, приготовьте энчиладу: сытные рулетики в томатном соусе — круче лазаньи
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
Общество
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
Лью в горшок в феврале — фиалка меняется прямо на глазах: в следующем месяце превратится в пышный куст
Общество
Лью в горшок в феврале — фиалка меняется прямо на глазах: в следующем месяце превратится в пышный куст
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
Общество
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
Легкий салат с копченой курицей покорит всех: быстрый рецепт
Семья и жизнь
Легкий салат с копченой курицей покорит всех: быстрый рецепт
рецепты
капуста
кулинария
закуска
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о планах разговора с США по венесуэльской нефти
Песков ответил на вопрос по поводу членства ЮАР в G20
Лавров объяснил, почему Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса
Лавров рассказал, как Россия отреагирует на милитаризацию Гренландии
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей
Исполнитель покушения на генерала Алексеева признал вину
В Кремле назвали одну из ключевых тем повестки с США
IT-эксперт рассказал, как защитить от взлома умные кормушки для питомцев
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь в зоне СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.