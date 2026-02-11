Забыла про магазинную! Квашу сама по простому рецепту. Капуста «Трехдневка» — вкуснее, полезнее и дешевле

Эта квашеная капуста «Трёхдневка» — гениально простое и невероятно вкусное решение, которое удивит даже опытных хозяек. Её необычность в методе быстрого квашения в рассоле, который гарантирует стабильный результат всего за три дня без специальных навыков. Получается потрясающая закуска: хрустящая, сочная и в меру кисло-сладкая капуста с ярким ароматом моркови и перца, идеально сбалансированная по вкусу.

Для приготовления вам понадобится: около 2 кг белокочанной капусты, 1 крупная морковь, а для рассола на каждую 1,5-литровую банку — 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 0,5 литра воды и 5 горошин чёрного перца. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, морковь натрите на крупной тёрке. Плотно, но без сильного утрамбовывания, уложите овощи в чистые банки. Приготовьте рассол: в кипящую воду добавьте соль и сахар, перемешайте до полного растворения и слегка остудите. Залейте овощи тёплым рассолом, добавьте перец горошком. Накройте банки крышками (не закручивая плотно) или марлей. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня, периодически протыкая содержимое деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газ. Затем уберите в холодильник — капуста готова к употреблению. Этот проверенный метод никогда не подводит.

