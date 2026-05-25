Забыл про нутеллу: этот урбеч из кунжута я мажу на тосты каждое утро

Кунжутный урбеч я полюбил за то, что в нем нет сахара и пальмового масла. Только чистый ореховый вкус, который идет куда угодно — в кашу, на тост или просто ложкой.

Ингредиенты

Кунжут белый — 200 г, масло растительное без запаха — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала высыпаю кунжут в чашу блендера — сухой и чистый, без горечи. Измельчаю короткими импульсами, каждые 20–30 секунд останавливаюсь, счищаю массу со стенок лопаткой и даю мотору остыть. Спустя пару минут она начинает маслянисто собираться в комки, а потом превращается в гладкую блестящую пасту.

Если урбеч выходит слишком плотным, добавляю чайную ложку масла и еще раз пробиваю. Перекладываю в сухую стеклянную банку, и все — можно мазать на тосты или добавлять в кашу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Пришлось добавить чуть больше масла, чтобы масса не была слишком сухой, но в итоге получил идеальную пасту — как жидкий шоколад, только из кунжута. Сладкоежкам советую вмешать финики или мед, а соленый вариант отлично идет с огурцом. Хранится неделю, но у меня закончился за три дня.