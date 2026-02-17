Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про жарку! Кальмары в хрустящей панировке с черри и луком — запекаются за 10 минут. Идеальная горячая закуска к любому поводу

Фото: D-NEWS.ru
Эта закуска — чистое наслаждение контрастами. Снаружи — невесомый, воздушно-хрустящий панцирь из темпуры, который тает на языке. Внутри — сочное нежное мясо кальмара, сохранившее весь сок. А сладкие черри и карамелизованный лук добавляют взрыв сладости и аромата, завершая картину.

400 г очищенных кальмаров промываю, обсушиваю и нарезаю кольцами. Половину красной луковицы шинкую полукольцами, 150 г помидоров черри разрезаю пополам. В миске сбрызгиваю кальмары соком половины лимона, оливковым маслом, добавляю любимые специи (паприка, черный перец, соль отлично) и хорошо перемешиваю. Затем обваливаю каждый кусочек в панировочных сухарях темпура (нужно 3-4 ст. л.). На противень, застеленный пергаментом, выкладываю кальмары в один слой, а рядом — лук и черри, которые тоже слегка сбрызгиваю маслом. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку всего на 10–12 минут, пока панировка не станет золотистой, а кальмары не приготовятся, но останутся сочными. Подаю сразу, пока хрустит!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

