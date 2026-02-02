Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте о жареной картошке! Лепим зразы из пюре с яичной начинкой. Сытно, бюджетно, все обожают. Простой ужин за 30 минут

Это блюдо — высшая лига кулинарной экономии. Вчерашнее пюре, пара вареных яиц и зеленый лук превращаются в горячие, хрустящие, невероятно сытные котлеты с сюрпризом внутри, которые по вкусу не отличить от полноценного сложного блюда.

Для зраз килограмм картофеля очищаю, режу на крупные куски и отвариваю в подсоленной воде до полной мягкости. Воду полностью сливаю, картофель разминаю в абсолютно гладкое пюре без молока и масла. Даю пюре полностью остыть до комнатной температуры. В остывшее пюре добавляю одно сырое яйцо, три столовые ложки пшеничной муки, соль и черный перец по вкусу. Тщательно вымешиваю ложкой, а затем руками до получения однородного пластичного теста, которое не липнет к ладоням. Для начинки четыре вареных яйца мелко рублю ножом. Пучок зеленого лука мелко шинкую. Смешиваю яйца и лук с 30 граммами размягченного сливочного масла. Картофельное тесто делю на 8–10 равных частей. Из каждой части формирую шарик, затем расплющиваю его в ладонях в круглую лепешку толщиной около 1 см. В центр кладу столовую ложку яичной начинки. Края лепешки поднимаю и аккуратно защипываю над начинкой, как у пельменя, формируя овальную или круглую котлетку-зразу. Хорошо прижимаю шов, чтобы он не разошелся. На сковороде разогреваю достаточное количество растительного масла. Обжариваю зразы на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до красивой золотисто-коричневой корочки. Выкладываю готовые зразы на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подаю горячими, обязательно со сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

