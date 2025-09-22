«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 17:57

Забудьте про унылый сад: эти цветы будут радовать до снега

Осенний сад может быть не менее ярким и привлекательным, чем летний, благодаря специально подобранным многолетним растениям. Многие культуры проявляют особую декоративность именно в сентябре и октябре, создавая праздничную атмосферу в преддверии зимы. Правильный выбор растений позволяет поддерживать красоту участка до самых заморозков.

Среди лучших многолетников для осеннего сада выделяются хризантемы, которые отличаются разнообразием расцветок и форм соцветий. Эти растения цветут до поздней осени и выдерживают понижение температуры до нуля градусов. Не менее эффектны многолетние астры, образующие пышные кусты, усыпанные мелкими звездчатыми цветами. Для создания вертикальных акцентов идеально подходит очиток видный с его мясистыми листьями и крупными розовыми соцветиями. Декоративные злаки, такие как мискантус и просо прутьевидное, добавляют саду движение и текстурность.

При посадке осенних многолетников важно выбирать солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Уход заключается в регулярном поливе без переувлажнения, подкормке калийно-фосфорными удобрениями в августе и своевременном удалении отцветших соцветий. Секрет успеха — правильная группировка растений по срокам цветения и высоте, что позволяет создавать непрерывно цветущие композиции. Мульчирование корневой системы на зиму обеспечивает успешную зимовку и обильное цветение в следующем сезоне.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.

