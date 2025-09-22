«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 16:57

Цветы, которые не едят вредители: создаем природную защиту огорода

Некоторые цветочные культуры обладают естественной защитой от вредителей благодаря содержанию специфических эфирных масел и алкалоидов. Эти растения не только украшают сад, но и служат надежной защитой огородных культур от насекомых-вредителей. Правильный подбор таких цветов позволяет создать экологически чистый барьер против распространенных садовых вредителей.

Среди наиболее эффективных растений-репеллентов выделяются бархатцы, которые отпугивают нематод, тлю и колорадского жука своим специфическим ароматом. Настурция защищает капустные грядки от белокрылки и гусениц, одновременно привлекая полезных насекомых. Календула эффективна против клещей и тли, а ее корни оздоравливают почву от патогенных микроорганизмов. Лаванда и шалфей создают природный барьер против слизней и муравьев благодаря высокому содержанию эфирных масел. Пиретрум (далматская ромашка) содержит натуральные инсектициды, эффективные против большинства садовых вредителей. При посадке рекомендуется располагать защитные цветы по периметру грядок, создавая живую изгородь, или использовать их в качестве растений-компаньонов для овощных культур. Особый уход не требуется — достаточно обычного полива и удаления сорняков. Секрет эффективности заключается в правильном сочетании разных видов растений-репеллентов, которые усиливают действие друг друга. Регулярное обновление посадок и своевременное удаление увядших соцветий поддерживают высокую концентрацию защитных веществ в воздухе и почве.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

