Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 16:11

Забудьте про сухую треску! Готовлю филе в сметанно-сырном соусе с чесноком — просто, сытно и очень вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Активных действий — на 10 минут: разморозить рыбу, смешать соус, натереть сыр. Дальше духовка сделает все за вас. Пока она запекается, вы успеете приготовить гарнир (пюре, рис, овощи на пару) и накрыть на стол. Идеальный вариант после рабочего дня.

Филе белой рыбы (минтай, треска, пикша — 750 г) размораживаю, если нужно, промываю и обсушиваю бумажным полотенцем. Нарезаю порционными кусками. Форму для запекания смазываю тонким слоем растительного или сливочного масла. Выкладываю куски рыбы в один слой, слегка присаливаю, перчу и посыпаю приправой для рыбы (по желанию). В отдельной миске готовлю заливку: смешиваю 300 г сметаны (15-20% жирности) с одним крупным яйцом до однородности. Добавляю чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс, и половину пучка мелко рубленного укропа. Все хорошо перемешиваю. Полученным сметанным соусом равномерно заливаю рыбу в форме, чтобы она была почти полностью покрыта. Твердый сыр (100 г, типа «Российского» или «Гауды») натираю на крупной терке и обильно посыпаю им всю поверхность, скрывая рыбу под сырным «одеялом». Разогреваю духовку до 180°C. Ставлю форму на средний уровень и запекаю 30-40 минут. Время зависит от толщины кусков рыбы. Ориентир — красивая золотистая сырная корочка и пузырьки по краям формы. Не стоит передерживать, чтобы рыба не стала сухой. Достаю форму из духовки, даю постоять 5 минут. Перед подачей украшаю оставшимся свежим укропом. Подаю горячей, поливая ароматным сметанным соусом из формы. Идеальный гарнир — картофельное пюре, отварной рис или тушеные овощи.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
На рождество будет «Лакшери мимоза»: роскошная версия легендарного салата для особого стола
Общество
На рождество будет «Лакшери мимоза»: роскошная версия легендарного салата для особого стола
Надоел жирный мясной бульон? Варю рассольник на рыбе. Получается ароматно, наваристо, но гораздо легче
Общество
Надоел жирный мясной бульон? Варю рассольник на рыбе. Получается ароматно, наваристо, но гораздо легче
Всего три ингредиента для хрустящего чуда. Картофельные «монетки» с розмарином — проще не бывает, а вкус — как в ресторане
Общество
Всего три ингредиента для хрустящего чуда. Картофельные «монетки» с розмарином — проще не бывает, а вкус — как в ресторане
Вместо тортов на праздники готовлю шоколадный рулет: испек один корж, намазал кремом — и готово
Общество
Вместо тортов на праздники готовлю шоколадный рулет: испек один корж, намазал кремом — и готово
Превращаю фарш в необычные корзинки — запекаю с ананасом или томатом под сырной шапкой: идеально к празднику
Общество
Превращаю фарш в необычные корзинки — запекаю с ананасом или томатом под сырной шапкой: идеально к празднику
рыба
рецепты
сыры
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Семенова раскрыла, какую песню исполняет на каждом своем концерте
ВСУ ударили по детскому центру творчества на Херсонщине
Фаза Луны сегодня, 6 января: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома
В МИД РФ заявили о преследовании российского танкера силами НАТО
Иностранцы в ВСУ взбунтовались из-за перевода в штурмовые подразделения
Расчет «Мста-Б» уничтожил блиндажи с живой силой и попал на видео
В Костромской области ликвидируют последствия атаки БПЛА
Психолог рассказала, как проводить праздники вместе людям разных поколений
Певица Катя Семенова объяснила, почему простила мужа после череды его измен
Раскрыты планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине
ВСУ почти 800 раз атаковали Алешкинский округ
Авария оставила без воды десятки домов в российском городе
Экономист заявил об успешной борьбе с инфляцией в 2025 году
Наезд на обочину стал причиной гибели женщины и четырехлетнего мальчика
«Запоздалое заявление»: военэксперт о планах США создать мощный флот
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область
Фигуристка Горбачева вышла на связь после тяжелой операции в Германии
Измены, депрессия, обращение к участникам СВО: как живет Никита Кологривый
Ставка на арест Мадуро принесла трейдеру огромную прибыль
США и Евросоюз примут важное решение по безопасности Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.