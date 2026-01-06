Забудьте про сухую треску! Готовлю филе в сметанно-сырном соусе с чесноком — просто, сытно и очень вкусно

Активных действий — на 10 минут: разморозить рыбу, смешать соус, натереть сыр. Дальше духовка сделает все за вас. Пока она запекается, вы успеете приготовить гарнир (пюре, рис, овощи на пару) и накрыть на стол. Идеальный вариант после рабочего дня.

Филе белой рыбы (минтай, треска, пикша — 750 г) размораживаю, если нужно, промываю и обсушиваю бумажным полотенцем. Нарезаю порционными кусками. Форму для запекания смазываю тонким слоем растительного или сливочного масла. Выкладываю куски рыбы в один слой, слегка присаливаю, перчу и посыпаю приправой для рыбы (по желанию). В отдельной миске готовлю заливку: смешиваю 300 г сметаны (15-20% жирности) с одним крупным яйцом до однородности. Добавляю чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс, и половину пучка мелко рубленного укропа. Все хорошо перемешиваю. Полученным сметанным соусом равномерно заливаю рыбу в форме, чтобы она была почти полностью покрыта. Твердый сыр (100 г, типа «Российского» или «Гауды») натираю на крупной терке и обильно посыпаю им всю поверхность, скрывая рыбу под сырным «одеялом». Разогреваю духовку до 180°C. Ставлю форму на средний уровень и запекаю 30-40 минут. Время зависит от толщины кусков рыбы. Ориентир — красивая золотистая сырная корочка и пузырьки по краям формы. Не стоит передерживать, чтобы рыба не стала сухой. Достаю форму из духовки, даю постоять 5 минут. Перед подачей украшаю оставшимся свежим укропом. Подаю горячей, поливая ароматным сметанным соусом из формы. Идеальный гарнир — картофельное пюре, отварной рис или тушеные овощи.

